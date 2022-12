Début des travaux prévu pour 2023 à l’ancienne piscine de Mangombroux

Grosse déception

La haute instance administrative a rejeté leur demande d’annuler le permis d’urbanisme délivré en 2018 par la Ville de Verviers (sous la majorité PS-cdH) à la société Henova pour la construction d’un bâtiment de 16 appartements, sur 5 étages au-dessus d’un rez-de-chaussée commercial, sur le site de l’ancien bassin de natation de Mangombroux, le long de l’avenue Reine Astrid.

Didier Lemaire se dit d’autant plus déçu "qu’on était quasi sûrs de gagner, vu la décision de l’auditrice du Conseil d’État". Pour rappel, l’auditeur (ou auditrice, en l’occurrence) remet un avis, pas une décision, au Conseil d’État, qui le suit dans la majorité des dossiers mais pas dans tous ; ici, il ne l’a donc pas suivi. "Peut-être que le juge a été sensibilisé par les larmes de crocodile du promoteur", souffle Didier Lemaire.

Le promoteur défend son projet plus que jamais

Du côté du promoteur, la société hervienne Henova, on n’est évidemment pas du même avis. "La décision du Conseil d’État est claire, elle confirme et valide le permis qui nous a été délivré par la Ville de Verviers, On était réellement confiants, affirme Mathieu Mannesberg. Notre projet correspond bien à notre époque où on souhaite une concentration de l’habitat, avec un besoin de logements à haute efficience énergétique. Avec cette localisation, proche de boulangeries, de pharmacies et de grandes surfaces, tout peut se faire à pied, sans avoir besoin d’une voiture."

Maintenant que le Conseil d’État a tranché et même si Henova souhaite encore s’assurer "que toutes les voies de recours sont purgées", le promoteur envisage "de commencer les travaux en 2023, pour une durée de deux ans". Toutefois, glisse Mathieu Mannesberg, "on pourra regretter ces quatre années de procédure qui auront fait perdre de l’argent aux futurs occupants, avec l’inflation du coût des matériaux et la hausse des taux d’intérêt".

Des indemnités réclamées aux opposants ?

De là à réclamer des indemnités aux requérants qui ont contesté le permis au Conseil d’État ? "Ces quatre années ont engendré énormément de frais: l’entretien du terrain, le payement du précompte immobilier, les assurances et les frais de défense en justice. Même si, à ce stade-ci, aucune décision n’a été prise, on va analyser la possibilité d’une action pour réclamer des indemnités car le préjudice est important pour notre société, il se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Le préjudice est aussi important pour la Ville de Verviers, qui a dû se défendre dans le cadre de ce recours car c’était son acte administratif qui était attaqué au Conseil d’État."