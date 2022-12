Assassinat de Gaetano Sedici: « C’est une personne innocente qui est décédée »

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Les jurés ont pu entendre le témoignage d’un homme qui était présent dans l’appartement du numéro 13 de la rue Marie-Henriette, devant lequel se sont déroulés les faits.

Cet ami du locataire des lieux avait assisté à l’interpellation verbale d’une jeune fille par Moussa Fofana. "Il souhaitait établir un contact, mais elle n’a pas répondu et elle a poursuivi son chemin. Son frère Mohamed est ensuite arrivé devant l’appartement avec des amis. Il voulait que Moussa sorte pour lui donner une leçon. Il était porteur d’un couteau", a détaillé le témoin.

Selon le témoin, Ali Fofana s’est adressé au groupe présent devant sa maison pour demander pardon au nom de Moussa Fofana. Il pensait apaiser les tensions. Mais Mohamed M. était de plus en plus excité, alors que les personnes devant la maison étaient de plus en plus nombreuses. "Ils ont menacé de me planter pour me faire ouvrir la porte", a précisé le témoin. Le groupe parmi lequel se trouvait Mohamed M. a alors défoncé la porte, a frappé Moussa Fofana et l’a fait sortir de force. Il est parvenu à se dégager, à prendre la fuite, mais il est tombé et a été tabassé.

Le témoin, qui a aussi reçu des coups, affirme qu’il n’a pas assisté aux coups de couteau. Lamine Fofana avait été appelé, car les occupants de l’appartement du 13 pensaient qu’il allait plaider leur cause et leur éviter des problèmes.

Un autre témoin avait aperçu le groupe qui se disputait devant la maison au sujet de l’agression verbale de la jeune fille. Cet homme avait tenté de calmer les esprits. Mais l’agitation a repris lorsqu’un des membres du clan des Fofana est sorti de la maison. Il a été agressé et les personnes qui ont tenté de le protéger ont aussi reçu des coups.

Ce témoin a aussi assisté à la scène d’émeute lors de laquelle des coups de couteau ont été portés. Il n’a pas vu ces coups de couteau. Il tentait d’intervenir pour calmer les esprits avec Gaetano Sedici. Gaetano Sedici aurait tenté de séparer les protagonistes avant de recevoir le coup de couteau qui l’a tué. "C’est une personne innocente qui est décédée", a indiqué le témoin.