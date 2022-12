Journée mondiale de lutter contre le sida: « Le dépistage, ça reste la meilleure solution » déclare le médecin Françoise Uurlings du CHU de Liège

Oui. Les chiffres de l’année passée étaient à la baisse mais ça s’expliquait essentiellement parce qu’on avait fait moins de dépistages. Le suivi des patients a été un petit peu impacté par cette crise sanitaire. Mais, à Liège, on a une équipe paramédicale qui a fait un travail d’appel téléphonique. Donc on a eu très peu d’interruption de traitement grâce à l’équipe. Au niveau de la Belgique, on avait moins de cas. Ici, ça a augmenté de 4%. En réalité, on a rattrapé les patients qu’on n’avait pas dépistés l’année passée.

Actuellement, est-on assez informé sur la maladie ?

Le sida est une maladie chronique qui se soigne très bien. On a envie de rassurer les patients en disant qu’on peut vivre toute sa vie en étant indétectable et intransmissible. Ce sont plein de bonnes nouvelles mais, du coup, ça peut peut-être banaliser cette infection. Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un relâchement dans la prévention.

Car la transmission est toujours présente.

En fait, il faut rappeler que ça se transmet sexuellement et qu’il faut utiliser des préservatifs quand on ne connaît pas son partenaire car la transmission existe toujours. Oui, on a malheureusement, dans notre population belge comme partout dans le monde, des patients qui s’ignorent. Ils ne se font pas dépister, ne se traitent pas et participent à la contamination.

Un conseil ?

Le dépistage, ça reste la meilleure solution, il ne faut pas hésiter quand on a une relation non protégée. On fait un dépistage du VIH ainsi que des autres IST (NDLR : les infections sexuellement transmissibles). Ces dernières, on va pouvoir les traiter et les guérir. Si le VIH est positif, on va le traiter et le maintenir en maladie chronique. Et le dépistage, ça concerne tout le monde pas uniquement les jeunes.

Comment ça fonctionne ?

Il peut être gratuit et anonyme, il ne faut pas hésiter ! Comme ça, on sait où on en est. Un patient traité est un patient qui ne va pas contaminer. Il se sauve lui-même. Et le dépistage, c’est une petite prise de sang. La prise de sang se fait 6 semaines après la prise de risque, soit chez son médecin traitant, soit dans un centre de dépistage.

Il y a d’autres formes de dépistage ?

Il existe des autotests que l’on peut acheter en pharmacie. Là, il faut attendre une période de 3 mois avant de se tester. On parle de tests d’orientation de diagnostics. Donc, si c’est positif, il faut toujours qu’il soit confirmé par une prise de sang. Ça peut être un faux positif. Mais s’il est négatif (NDLR: et que vous avez respecté la période de trois mois), vous êtes complètement rassurés.

Concernant les traitements, à quoi fait référence la PrEP ?

Si on n’a pas l’occasion d’utiliser un préservatif ou qu’on sait qu’on ne va pas en utiliser un, il y a un traitement préventif, qu’on appelle la PrEP. C’est un comprimé que l’on va prendre avant le rapport sexuel, l’idéal étant 24 heures avant. Il y a 2 schémas : soit la PrEP continue, soit la PrEP à la demande. On est dans une période de vie dans laquelle on va avoir des rapports non protégés, on prend un cachet tous les jours pour éviter une contamination par le VIH. Ou on sait que le week-end prochain, on va avoir des rapports non protégés et on anticipe. On prend un comprimé avant et après le rapport. C’est un traitement efficace qu’on peut obtenir dans un centre de référence du VIH.

Attention, je veux souligner que la PrEP protège uniquement du VIH et pas des autres maladies sexuellement transmissibles.

Existe-t-il un traitement post-exposition pour agir de suite ?

Oui, c’est un traitement qu’on va donner au service des urgences dans les 24 heures après le rapport sexuel et maximum dans les 72 heures. C’est un traitement sous forme de comprimés qui doit être pris pendant 28 jours. Dans ce cas de figure, on est dans l’urgence: le préservatif a craqué ou on n’a pas mis de préservatif. Le premier réflexe est d’aller aux urgences et de demander le traitement post-exposition. En fonction du profil du patient, on va le fournir.

Y a-t-il d’autres formes de soins ?

On a des perspectives de traitement en injections. On a un traitement tous les deux mois, les personnes qui le souhaitent ne prennent plus de comprimés. Elles se rendent au centre de référence pour recevoir leurs injections. Et pour l’avenir, c’est une injection tous les six mois. On n’est pas encore sur une guérison mais on a de belles perspectives thérapeutiques.

Que signifie être séropositif ?

C’est avoir le virus dans le sang. La majorité des personnes sont traitées et donc le virus est indétectable.

Peut-on vivre « normalement » avec le VIH ?

Bien sûr. Les personnes séropositives vivent toute leur vie, travaillent, font des enfants. C’est une maladie chronique « facile à gérer » si on suit bien le traitement.