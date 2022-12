Cour d’assises de Liège: Gaetano Sedici est décédé après avoir reçu un seul coup de couteau

Les faits s’étaient déroulés le 11 mai 2018 à Verviers. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur alors qu’il tentait d’intervenir pacifiquement dans une bagarre. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient également été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

L’autopsie réalisée sur le corps de Gaetano Sedici a montré qu’il a été atteint par un seul coup de couteau. La plaie mise en évidence lors de l’examen démontre qu’il a été atteint au thorax par un coup qui allait de bas en haut, de droite vers la gauche et d’avant en arrière. La lame a pénétré entre le mamelon et le sternum et s’est dirigée vers le cœur, en touchant le ventricule droit sur une profondeur estimée à 17 centimètres. La trajectoire du coup était légèrement montante. Le coup de couteau a provoqué une hémorragie conséquente sur le côté droit du thorax.

L’expert Aurélien Partoune, qui a assisté à l’autopsie et à la reconstitution des faits, a confirmé que les explications fournies par deux témoins de la scène, même si elles varient sur certains points, sont compatibles avec les constatations médico-légales.

Les enquêteurs ont terminé lors de la matinée de jeudi leur exposé sur les différents devoirs réalisés lors de l’enquête. Ils ont à nouveau diffusé, à la demande du jury, certaines séquences vidéo enregistrées par les caméras de surveillance. Ces enregistrements sont les pièces les plus probantes de l’enquête, parasitée par des nombreux témoignages à géométrie variable.

La défense d’Imad M. a soulevé une thèse selon laquelle il ne s’agissait pas de la première fois que les occupants du numéro 13 de la rue Marie-Henriette posaient des soucis dans le quartier du Pré-Javais. Selon la défense, la tension était déjà palpable dans le quartier depuis plusieurs jours. Les frères Mohamed et Imad M. sont suspectés d’avoir eu une réaction disproportionnée lorsque leur sœur avait été importunée en passant devant cette maison. Mais selon les enquêteurs, aucun fait n’a pu être relevé contre les individus du numéro 13 dans les jours précédents. Aucune plainte n’avait été déposée et aucun comportement déplacé n’avait été dénoncé contre eux.