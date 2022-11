Collision entre un combi de la police et une voiture

Ce samedi 26 novembre, une collision s’est produite entre un combi de police, avec à bord deux agents de la police zone Vesdre et une personne, et une voiture au carrefour de la chaussée d’Heusy et de l’avenue Hanlet. Le conducteur du véhicule conteste les faits relatés dans notre édition du 28 novembre 2022 . Il nous a contactés afin de nous préciser : " Je ne me souviens plus très bien mais je n’ai pas percuté le combi. Les photos le montrent clairement, ça se voit qu’ils m’ont pris sur le côté et qu’ils m’ont envoyé dans la cabine de gaz. "