Crise du pouvoir d’achat: une aubaine pour nos boutiques verviétoises de seconde main ?

La Penderie Happy Troc: « Engouement général »

Christophe Breuer, patron du Happy Troc . ©EdA LABEYE Philippe

Avec la crise, Christophe Breuer, patron du Happy Troc observe que "pas mal de personnes ne trouvent plus de sens à acheter neuf. L’engouement est général". S’il constate que ce phénomène prend de l’ampleur dans ses rayons de mobilier, il en va de même pour son concept de penderie qu’il a aménagé en 2016 à l’étage du magasin de la rue de Limbourg. "Il y a une idéologie économique, c’est d’abord et souvent le portefeuille qui prime mais il y aussi pour certains une réflexion écologique derrière ces achats". Persuadé que la tendance d’offrir une seconde vie aux vêtements tend à s’amplifier, il continue à exploiter sa surface d’une soixantaine de mètres carré où il propose des vêtements pour femmes en majorité et un peu pour hommes. "Le pétrole est la base de fabrication des vêtements et dans les générations futures, il faudra faire sans ! On devra consommer ce qu’on a déjà fabriqué, réutiliser ce qu’il existe sur le marché. C’est valable pour plein de choses". Au-delà de l’achat seconde main, il constate aussi que de plus en plus de personnes déposent leurs vêtements. "C’est fini le gaspillage ! On ne jette plus, on réutilise". Bref, un magasin qui a sans doute encore de belles années devant lui !

Boutique Terre en Crapaurue: plus de clients « de la classe moyenne »

la responsable Mireille Winthagen. ©Eda

Voilà plus de 30 ans que la boutique Terre ouvre ses portes aux Verviétois. D’abord dans le quartier de Hodimont et ensuite en Crapaurue. Et depuis quelques mois, la responsable Mireille Winthagen constate une croissance de la fréquentation "surtout de la classe moyenne même si notre base reste les personnes plus pauvres", assure-t-elle. "Le secteur de la seconde main connaît une évolution progressive et on va dire qu’à chaque crise, ça rajoute une couche de clientèle". Des personnes qui veulent faire des affaires, réduire leur budget fringues au maximum "compte tenu des finances de plus en plus difficiles". Une tendance qui "se marque aussi plus dans une ville comme Verviers" où "on a quand même une certaine pauvreté". L’argent ne représente par contre pas la seule motivation "pour les classes moyennes. Il y a aussi tout ce côté écologie qui joue". Et une cliente de confirmer dans le magasin qu’elle pourrait "privilégier des chaînes pas chères" mais qu’elle préfère venir "ici par conviction".

Vintage au kilo en Brou-Harmonie: « plus de tabou »

The Vintage Kilo Store Gaetan Falzone. ©Romain RIXHON

Chez Gaëtan Falzone, dans le piétonnier Brou-Harmonie de Verviers, on vend des vêtements de seconde main au kilo (comme le nom de son magasin l’indique) ou à la pièce depuis début 2021. "On n’a pas encore de recul pour tirer des conclusions sur la hausse de fréquentation avec la crise, dit-il. Mais on constate qu’il y a un engouement de la seconde main pour des raisons économiques, c’est certain et la situation ne va pas s’arranger donc…". Hommes, femmes, enfants y trouvent leur bonheur dans son univers "où la gêne d’acheter quelque chose qui n’est pas nouveau quitte de plus en plus notre société. Il y a 30 ans, on se cachait pour entrer dans un magasin de seconde main. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout tabou".

Entre-nous rue de Heusy: « De nouveaux visages »

Nathalie Lohay, la patronne. ©EdA LABEYE Philippe

"Je vends effectivement beaucoup mieux depuis quelques mois. C’est ce que mon livre des comptes m’indique en tout cas", assure la patronne de la boutique de vêtements de seconde main Entre-nous du numéro 22 de la rue de Heusy à Verviers, Nathalie Lohay.

En 12 ans d’activité, l’évolution est claire à ses yeux. Rien d’étonnant, dit-elle, quand on voit "la flambée des prix partout et aussi dans le secteur du vêtement". Entre s’offrir un pull à 40 euros neuf et trouver une pièce déjà portée quatre fois moins chère, le choix est vite fait pour les "petits portefeuilles".Et de plus en plus aussi du côté des personnes qui ont des moyens plus importants. "On constate l’arrivée de nouveaux clients, de nouveaux visages qui viennent et sont séduits. On a vraiment ici tout type de profils" de femmes et d’hommes qui poussent la porte pour venir s’habiller mais aussi, de plus en plus, déposer leurs fringues pour la vente et récupérer des sous de la vente de ces derniers. "Le contexte de crise joue je pense. Les gens font attention à ce qu’ils dépensent" et à ne pas gaspiller. Et la patronne de conclure qu’on trouve de belles pièces dans sa boutique "où les vêtements sont sélectionnés" avec soin.

La Grande Boutique: « L’aspect économique »

La Gande Boutique à Verviers. ©EdA LABEYE Philippe

À l’ASBL Royale Télé-Service rue Paul Janson, près du palais de Justice de Verviers, La Grande Boutique se réjouit d’une évolution des profils attirés par la seconde main. "Nous n’attirons plus seulement des personnes qui n’ont pas de grands moyens mais aussi ceux qui cherchent la bonne affaire, aiment fouiller, faire une trouvaille à moindre coût. Quels que soient les moyens, l’aspect économique joue de plus en plus tout comme l’attrait pour le côté récupération", et donc écologique, confie la directrice Corinne Sisterman. Le succès du magasin situé au premier étage est donc grandissant, ce qui permet à l’association de poursuivre et de développer ses missions sociales "puisque la boutique permet de nous faire fonctionner et de proposer des services gratuits". S’il n’est pas un magasin social en tant que tel, la directrice tient à le rappeler: "Nous réalisons évidemment d’abord des colis pour les personnes en situation difficile." Le reste est en magasin et fait le bonheur de tous avec des fringues allant de 0,50€ à 15 euros la pièce.