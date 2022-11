Un loyer mensuel de 15,12 € depuis 30 ans pour un appartement de la Ville de Verviers

Cela peut paraître modéré mais c’est une hausse plus que substantielle. En effet, au conseil communal de ce lundi soir, Dany Smeets, élu de l’opposition Écolo, a dénoncé le fait que la Ville ne réclame à cette locataire qu’un loyer "de 15,12 € par mois, depuis 30 ans" et que les charges d’énergies "ne lui sont pas facturées". Il a remercié l’échevin en charge des Biens communaux, Amaury Deltour (MR), d’avoir révélé cette situation lors d’une réunion de section préparatoire au conseil.

Selon Dany Smeets, "la non gestion d’un minuscule problème tel que celui-là a coûté au moins 100 000 € à nos concitoyens" et cela "s’ajoute à d’autres dysfonctionnements".

Au conseil de ce lundi, l’échevin Deltour a précisé qu’il s’agissait "d’un vieux contrat de bail des années 90, dont la dernière reconduction date de 2002" et qui a ensuite été reconduit tacitement. Comme il vient à échéance le 31 mai 2023, la Ville a utilisé la possibilité de le rompre dans le délai de six mois au préalable. La locataire, "une ancienne concierge des Sottais", s’est donc vu proposer de rester dans le logement communal, mais avec un loyer de 400 € par mois.

« D’autres dossiers scandaleux » ?

Pour Amaury Deltour, ce dossier "est révélateur de la politique de gestion des biens communaux depuis 10, 15, 20, 30 ans". Il a ajouté que "certains préféraient faire des cadeaux totalement illégitimes". Il dit vouloir continuer à passer tous les baux au crible et, a-t-il aussi lancé, "peu importe si on doit déterrer d’autres dossiers scandaleux".

Prédécesseur d’Amaury Deltour, Freddy Breuwer (MR) a précisé que c’était lui qui avait "soulevé le lièvre" de ce loyer quasi pour rien. quand il était échevin en charge de la gestion des biens communaux. Néanmoins, il a qualifié de "quelque peu désobligeants" certains propos tenus en séance. Car "il ne faut pas faire une généralité de ce cas". S’il a "la conviction que la Ville n’est pas certainement pas un un bon bâilleur, il ne faut pas se saisir de la 1re occasion pour dire que tout n’a pas été bien fait".

Chef de file d’Écolo, Hajib El Hajjaji, a demandé comment ce cas pariculier n’avait pas donné lieu à un questionnement au niveau de la Ville et aussi ce qu’il est mis en place "structurellement pour qu’une telle situation ne se reproduise pas".

Échevin des Finances et actuellement bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet a reprécisé que ce bail avait été reconduit tacitement et que "justement, nous saisissons l’opportunité" de son échéance pour "régulariser la situation" et récupérer les frais d’énergies non payés.