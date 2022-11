Le Verviétois qui a attaqué des inconnus avec un couteau en pleine rue doit être interné

Le suspect s’est rué vers lui et lui a porté un coup de couteau à la gorge en le traitant de "cochon rose." Peu après, le suspect a traversé la rue et s’en est pris à un autre homme, un policier en civil. Le trentenaire a agi de la même manière qu’avec la première victime avant de prendre la fuite. Les faits ont été signalés à la police. Les inspecteurs auraient alors réussi à retrouver la trace du suspect. Le trentenaire a tenté de prendre la fuite en voiture. Il a ensuite hurlé qu’il allait tuer les policiers et leur couper leur tête de cochon. Il a fini par se faire intercepter.

Pas responsable de ses actes

L’expert psychiatre a estimé que le prévenu se trouvait, au moment des faits et se trouvait encore aujourd’hui, dans un état de déséquilibre mental grave qui a aboli son discernement. Il n’est donc pas responsable pénalement de ses actes et devrait, en toute logique, se retrouver interné…

Malgré ces conclusions, la chambre des mises en accusations a refusé l’internement et a renvoyé le suspect devant le tribunal. Le juge du fond l’a déclaré irresponsable de ses actes et a décidé de l’interner. Mais le prévenu a fait appel. "Lors de mon témoignage à la police, tout ce que j’ai dit est faux", a déclaré le prévenu lors de sa première comparution devant la cour d’appel. "Je me trouvais en ville avec un ami. Je n’ai rien commis. Les policiers m’ont forcé plusieurs fois de suite. J’ai répété tout ce que la police m’a forcé à dire, mais je n’ai pas signé. Je n’ai jamais eu de problèmes avec ces gens-là. Je n’ai rien à voir avec les faits."

Me Petit, qui assure la défense du prévenu avait pour mandat de plaider l’acquittement pour absence de preuve. La cour a estimé que le prévenu n’était pas responsable de ses actes et qu’un internement de l’intéressé se justifie.