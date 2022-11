Avec un mois de novembre riche en nouveautés pour ce rucher tenu par Michel Danthinne et son marché de Noël. "On fait pour la deuxième année notre marché de Noël ici. Mais cette fois, j’ai invité d’autres exposants de la région." On pouvait donc y retrouver la Stembertoise Marie Laurent, alias Rose P. Katell, qui présentait ses ouvrages, le Monde de BricoLine avec de la broderie sur tableau et KTY’s avec diverses créations à base de soie.

Mais l’autre nouveauté importante découverte lors de ce marché est l’ouverture d’une toute nouvelle surface de vente, là même où se déroulait ce petit marché. "Tout le magasin a été refait en mettant de la tapisserie sur les murs, en le décorant de meubles vintages dont une superbe caisse enregistreuse d’époque… Maintenant, on a tout le stock pour nos clients. Avant, il manquait parfois l’une ou l’autre chose."

Enfin, Michel Danthinne a encore des projets dans les cartons. "Le but, comme on est excentré par rapport au centre-ville, est de proposer une gamme supplémentaire comme du nougat, des spéculoos… Cela sera disponible à partir de janvier car d’ici là, nous serons sur les marchés de Noël de la région et je n’aurai pas le temps de les produire. D’autant plus que tout sera évidemment artisanal et ce sera en petite série à chaque fois. Enfin, je proposerai aussi bientôt du miel spécifique au thym d’Espagne ou à la lavande de France. Des miels qu’on ne sait pas récolter en Belgique car nous n’avons pas les floraisons et pour lesquels on a beaucoup de demandes. On communiquera en permanence sur notre page Facebook"