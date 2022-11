Crèches et bières à découvrir à la Tanière

L’esprit de Noël s’est invité depuis ce vendredi dans la salle de la Tanière des Leûps. En effet, crèches, décorations de Noël et autres petits sapins, dont une bonne partie sont réalisés par ces passionnés, décorent la salle. "Nous avons une dizaine d’exposants qui sont venus présenter différentes pièces ayant trait à Noël, détaille Christophe Beaudon, le patron de la Tanière des Leûps qui perpétue ainsi la tradition. Et nous avons également deux écoles qui participent, à savoir Saint-Nicolas et Pierre Rapsat. Soit les deux écoles du centre de notre village."