Premier marché de Noël polinois aux saveurs birmanes (Photos)

Sett Sett Thu, originaire de Birmanie et vivant depuis 2 ans à Polleur à la suite du coup d’État de 2021, avait préparé des plats aux saveurs asiatiques. "J’ai fait de la soupe aux lentilles corail et de la soupe aux boulettes lait de coco. Et un plat aussi à base de poulet avec plein de légumes et du riz avec un œuf dessus".

Patricia Longréé, présidente de l’ASBL Enfants de Birmanie, l’initiatrice de ce premier marché de Noël. ©Cindy THONON

Le marché de Noël était une action de l’association en vue de récolter des fonds. "On a tout perdu lors des inondations. On avait un local à Theux qui a été inondé", raconte Patricia Longréé, présidente de l’ASBL Enfants de Birmanie. Entre-temps, l’association a réussi à récupérer un local, "On s’est dit: si on essayait de faire quelque chose dans ce nouveau lieu".

L’idée du marché de Noël est venue assez rapidement comme celle de collaborer avec des artisans locaux. L’association a cherché à ce que le marché soit éclectique en invitant différents profils de l’arrondissement verviétois.

©Cindy THONON

Nous avons aperçu des créations au crochet, des bougies, de la poterie, des créations de bois, des bijoux, du macramé ou encore des délices sucrés et salés.

©Cindy THONON

Le seul regret de la présidente, c’est le manque d’objets birmans en raison des visites qui ont été stoppées depuis 2021. Elle espère que la situation se rétablira vite pour ses amis birmans devenus sa deuxième famille.