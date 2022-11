Les agents de police de la zone Vesdre se rendaient au poste de police situé chaussée de Heusy, feu et sirène allumées.

Au carrefour de la chaussée de Heusy et de l’avenue Hanlet qui se prolonge en l’avenue Élisabeth, le combi s’est fait percuter par un conducteur qui passait au feu de signalisation vert, détaille la zone de police Fagnes descendu sur place.

Aucun blessé grave n'est à déplorer, signale la police de la zone Fagnes présente sur place pour faire le constat. ©Cindy Thonon

Le véhicule, lui, a ensuite été projeté dans une cabine de gaz située sur le carrefour. Un agent de Resa est venu vérifier que rien n’avait été endommagé, "C’est seulement la cabine qui a été endommagée, aucun dégât sur les tuyaux", précise l’agent de police sur les lieux de l’accident.

Sur place, l’avant du combi est détruit, les airbags sont sortis, la tôle témoigne du choc qui semblerait avoir été violent.

La circulation en haut de la chaussée de Heusy à Verviers a été perturbée environ une heure, le temps d'évacuer les véhicules et déblayer la route. ©Cindy Thonon

Mais "Il n’y a pas de blessés graves. Les agents de police et le suspect présent dans le combi n’ont pas été blessés. Le conducteur non plus ne semble pas avoir été gravement blessé", déclare la zone de police Fagnes.

Les 4 personnes impliquées dans l’accident ont tout de même été emmenées directement à l’hôpital du CHR de Verviers.

Deux dépanneuses sont venues récupérer les carcasses des véhicules immobilisées dans le carrefour.

La circulation a été arrêtée environ une heure. Le temps d’évacuer les blessés, de déplacer les véhicules et de balayer la rue, afin de permettre à la circulation des bus et voitures de reprendre.