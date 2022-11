Bus de retour au centre-ville de Verviers, arrêts modifiés

Les lignes de retour

– 288: Verviers – Wegnez – Pepinster – Soiron

– 388: Verviers – Theux – Spa

– 701: Renoupré – Harmonie – Ensival – Pepinster

– 702: Stembert – place Verte – Harmonie – Dison – Petit-Rechain

– 703: Ensival – place Verte – Heusy – Jehanster

– 705: Stembert – Mangombroux – Harmonie – Ottomont – Andrimont

– 706: Champs des Oiseaux – gare de Verviers-Central – place Verte – Heusy

– 707: Verviers – Lambermont – Wegnez – Pepinster

– 708: Ningloheid – Thiervaux – place Verte – Andrimont

– 724: Verviers – Hèvremont – Dolhain – Membach – Eupen

– 725: Verviers – Eupen (Bellmerin)

– 727: Verviers – Banneux – Aywaille – Houssonloge

Le TEC Liège-Verviers a confirmé la date du retour à la normale et il a aussi détaillé la répartition des arrêts, dont certains sont modifiés par rapport à la situation d’avant les travaux de réaménagement des espaces publics dans le cadre du programme "Verviers, ville conviviale".

Arrêts dans le sens Crapaurue-théâtre

Dans le sens Crapaurue-théâtre, les bus disposeront d’une bande réservée pour eux (et pour les cyclistes) prolongée tout du long, jusqu’à la rue de la Concorde.

L’arrêt devant l’ancien Wibra est maintenu, pour toutes les lignes. Par contre, celui devant la librairie du Grand Bazar est supprimé, tous les bus s’arrêtant au nouvel arrêt fixé sur la place Verte (en face de Mutualia). Ensuite, les lignes 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708 s’arrêteront aussi rue Xhavée (devant la banque CBC) et à l’arrière du Grand-Théâtre.

Arrêts dans le sens théâtre-Crapaurue

Dans l’autre sens, les bus 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708 stopperont dans la rue du Théâtre puis à l’arrêt étendu de la rue Xhavée (devant la banque Belfius) à la place Verte, jusqu’à la pharmacie VPharma (avant le coin d’avec la rue de Rome). Il n’y a plus d’arrêt devant l’ancienne banque ING (et devant la Maison du TEC). Ces lignes stopperont encore en Crapaurue, deux fois, d’abord sur un des deux nouveaux arrêts aménagés au bas de la rue (en face de la pharmacie Dubois) puis, comme avant, plus haut, avant le coin d’avec la rue des Carmes.

Selon le plan publié par le TEC et que nous reproduisons ci-dessus, il sera possible et descendre des bus 288, 388, 724, 725 et 727 ou de monter dedans uniquement en Crapaurue, au bas de la rue puis en haut.

Allongement de la bande réservée aux bus

À noter que, dans le sens Crapaurue-théâtre, les bus disposeront d’une bande réservée pour eux (et pour les cyclistes et les taxis) prolongée dans les rues Xhavée et du Théâtre.