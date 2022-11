Elle sera accessible du mardi 6 décembre au mardi 31 janvier, aux horaires suivants: les mardis, mercredis et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; le samedi de 9h à 13 h ; fermeture les lundis et jeudis, ainsi que les samedis 24 et 31 décembre.