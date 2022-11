Un concert de Noël à la bougie pour la bonne cause

C’est une initiative toujours aussi originale et sympathique qui sera mise sur pied le samedi 10 décembre 2022 dans l’église Saint-Nicolas de Stembert. En effet, un concert de Noël y sera orchestré dans une ambiance pour le moins feutrée avec des bougies allumées partout dans l’édifice religieux. "Les plus beaux airs de Noël et des découvertes harmonieuses rythmeront le concert autour d’un piano à queue, d’un saxophoniste/clarinettiste/flûtiste, des magnifiques orgues de l’église et d’une clique de tambours." Et les bénéfices de la soirée seront reversés au profit du Relais pour la vie, par l’association "Maëlle & le Cie de Lu". L’entrée est fixée à 15 € le jour même, à 13 € en prévente et à 11 € au marché de Noël de Stembert le premier week-end de décembre.