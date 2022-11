Un mois de décembre festif à Verviers

Nous y avons ajouté l’une ou l’autre manifestation qui n’y figurait pas.

À noter que, cette année-ci, il n’y aura pas de patinoire, pour une question d’économie énergétique, et que le spectacle de son et lumière L’Or Bleu, prévu pour illuminer l’hôtel de ville pour 20 représentations vespérales, du 15 au 18 décembre, a été annulé, l’organisateur, la société Tour des Sites, et la Ville ayant dû faire face au désistement de la SWDE comme sponsor.

Saint Nicolas dédoublé

N’ayant pu s’accorder sur une organisation commune, Verviers Ambitions (l’ASBL de gestion du centre-ville) et Shop’in Verviers (l’union des commerçants du centre-ville) organisent chacune de leur côté la venue de saint Nicolas.

Après ce samedi 26 novembre dans certains commerces à l’initiative de Verviers Ambitions, le grand saint sera de retour en ville, le samedi suivant, le 3 décembre, à l’initiative cette fois de l’union des commerçants (mais aussi en partenariat avec Verviers Ambitions…). Il sera sur le marché de 9 h 45 à 11 h 45 et sur la place Verte de 14 à 17 heures. Photo gratuite avec les enfants et tour en calèche possible de 14 h 30 à 16 h 30.

Apéro verviétois

L’édition "winter" des Apéros verviétois devrait être délocalisée sur la place Verte, sous chapiteau, le vendredi 2 décembre (elle était initialement prévue à l’Espace 58, à Dison), de 17 h 30 à 1 heure du matin.

Calendriers de l’Avent

Organisés par Verviers Ambitions, à la fois sur Facebook et dans la vitrine d’un magasin inoccupé de la rue du Brou. Lots à gagner chaque jour.

Commerces: tombola, mini-nocturne et ouverture dominicale

– Tombola des commerçants du centre-ville, du 29 novembre au 19 décembre, avec tirage au sort chacune des trois semaines de l’opération, avec des bons à gagner.

– Mini-nocturne, le samedi 10 décembre, avec commerces ouverts une heure plus tard, jusqu’à 19 h.

– Ouverture des magasins le dimanche 18 (10 à 17 h).

Marchés de Noël

– À Stembert, les 3 et 4 décembre, de 15 à 21h le samedi 3, de 11 à 19h le dimanche 4. Au profit du Relais pour la Vie, de même que la vente de sapins de Noël. Avec aussi un concert de Noël du groupe Speranza, le 10 décembre à 20 h, en l’église Saint-Nicolas (15 €, gratuit jusqu’à 14 ans, préventes à 13 € chez Aiko-N-Co et à 11 € sur le marché de Noël).

– Au Cabaret de l’Enclos (enclos des Récollets), le samedi 10 décembre, de 9 à 18 h.

– Aux Minières (place Général Jacques), le dimanche 11 décembre de 10 à 21 h.

– Au centre-ville, sur la place Verte cette fois, du jeudi 15 au dimanche 18, avec présence du Père Noël tous les jours jusqu’à 20 h. Au programme des animations musicales: jeudi 15, Y’oury, ancien candidat de The Voice, à 19 h ; vendredi 16, DJ Jean-Mix à 20 h 30 ; samedi 17, Fedora-La Reine des Neiges (spectacle pour enfants) à 15 h, duo Insuline à 19h puis à 21h après le passage de la Corrida de Noël à 20 h ; dimanche 18, Barbie Sismic à 15 h, concert surprise à 17 h, Guess What ? ! ? à 19 h 30.

Spectacles sur la place Verte

Le 10 décembre, le Père Noël Vacillant (14h et 16 h 30) et le Moving Pôle (à 15h et 17 h 30).

Verviers, ma ville… solidaire

29e édition de l’opération en faveur des démunis, avec notamment les Caddies Solidaires, du 16 au 18 décembre, et le Podium Solidaire, cette fois dans le complexe La Ville dans la Ville (18 et 19 décembre), de même que le volet Écoles Solidaires (du 19 au 23).

Kermesse d’hiver

Sur la place Verte, du 11 décembre au 8 janvier.

Au centre culturel (Espace Duesberg)

– Le Petit Bossu (musique classique pour jeune public, dès 4 ans), le 4 décembre à 11 h.

– Montagne en Scène, festival du film de montagne, les 5 et 6 décembre à 19 h 30.

– Exploration du monde (Compostelle sans bagage, en marche vers la liberté), le 6 décembre à 14 h.

– Exposition Terres nordiques en sursis, photo-reportage de Jean Nautet et Christiane Defays, du 7 décembre au 29 janvier, au centre culturel (Espace Duesberg).

– Le spectacle Madame Pylinska et le secret de Chopin, de et avec Éric-Emmanuel Schmitt (le 8) affiche déjà complet.

– Le spectacle de chansons pour jeune public Tiébélé (le 11) est aussi complet.

– Mawda, pièce d’après la contre-enquête de Michel Bouffioux sur la mort de la petite réfugiée tuée par un tir de policier. Le 15 décembre, à 20 h.

– Nos défenses et Covid 19, nos succès, nos défaites. Dans le cycle des grandes conférences de l’ULiège, par le professeur Michel Moutschen, le 19 à 20 h.

– Omnibus, spectacle chanté de Geneviève Laloy, le 27 décembre à 16 h, dans le cadre du cycle Noël au Théâtre décliné dans tout l’arrondissement.

Bethléem verviétois

Le Bethléem verviétois ayant été saccagé par les inondations, semaine "Po n’nin roûvî nos vî Bethléem", du 24 au 30 décembre (sauf le 25), de 14 à 16 h, en l’église Saint-Remacle. Avec exposition de crèches, films et activités autour de ce patrimoine local en cours de restauration

Aux Temps Mêlés (rue du Manège)

– Apologie du Cul (lecture et piano érotiques), le 2 décembre à 20 h.

– Concerts de Strin’Kin (le 3 à 20 h), Besac Arthur (le 9, 20 h), Wonky Clockjeu (showcase le 15 à 12 h 30),

– Karaoké, le 17 à 20 h 30.

– Soirée de DJ’s "Le Pataphysique Soundsystem (Le Son du Système Pataphysique)", le 30, à 19 h 30.

Expositions

– Dans le cadre des "Mots nous rassemblent", exposition "J’ai déjà réussi à te dire tout ça…", par Elisa Sartori, à la bibliothèque, jusqu’au 31 décembre.

– À la Maison du tourisme du Pays de Vesdre (rue Xhavée): réalisations de Ginette Hossay, jusqu’au 11 décembre, puis expo "Les métiers du textile sous l’œil des artistes", du 17 décembre au 8 janvier..

– Terres nordiques en sursis, photo-reportage au centre culturel (voir ci-avant).

Sport

– Jogging de la Corrida de Noël, le samedi 17 décembre. Départ à 20h depuis l’Hôtel Verviers, avec passage sur le marché de Noël sur la place Verte.

– Jogging de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre (départ à 11h de Bielmont).

Mais aussi…

– Concert "À la découverte de Willy Dortu", avec François Mardirossian au piano, le 16 décembre à 20 h, au conservatoire.

– Nuit des bibliothèques, à la bibliothèque jeunesse, pour une heure de conte, le 16 décembre à 19h (sur réservation).

– Au Cabaret de l’Enclos (enclos des Récollets): spectacles The David Croquette Show (3 décembre, 20 h) ; Madame Céline (pour enfants, le 7, à 14h mais c’est complet et à 17 h) ; Bienvenue chez elles, par Céline C et Sylvia Wilkin (le 11 à 14 h 30) ; Mardi musical (le 13 à 14 h 30) ; Le Père Noël est une ordure (les 16 et 17 à 20 h) ; Il Divinos (le 18 à 14 h 30).