L’ancien mur s’était effondré par pans entiers. ©Archives EdA Philippe Labeye

Un tout nouveau mur de soutènement a été construit pour remplacer celui qui s’était effondré par pans entiers vers ses fondations, dans une prairie située six mètres en contrebas.

Le nouveau mur s’élève sur une longueur d’une centaine de mètres.

Des colombariums sur 100 mètres

L’espace désormais à nouveau disponible ne recevra pas des tombes comme auparavant. "Des dalles ont été aménagées pour recevoir par la suite des colombariums qui seront construits par nos services et qui sont nécessaires en raison de la proportion grandissante de crémations", indique l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR), lequel a assisté ce mardi à la réception définitive du nouveau mur construit par une firme privée.

Un million d’euros au total

Le chantier a coûté plus d’un million d’euros, tout compris. Non seulement la démolition du mur précédent et la construction du nouveau. Mais aussi les travaux préalables d’exhumation des sépultures qui se trouvaient tout du long. "Des sépultures ont été déplacées, alors que, pour d’autres, les familles n’ont pas souhaité renouveler la concession qui arrivait à terme." Enfin, dans ce million, sont également comptabilisés les travaux d’égouttage et de rénovation de l’allée du chemin 30.