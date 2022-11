Interdite à Dison (Espace 58), la soirée de la Saint-Nicolas est délocalisée sur la place Verte de Verviers

La Ville de Verviers vient de le confirmer ce lundi, par la voie d’un communiqué qui est sibyllin par rapport à la raison de cette délocalisation de dernière minute et cite "un problème d’ordre administratif".

Il s’avère, selon nos informations que cela fait suite à un refus de la commune de Dison d’autoriser un tel événement, qui attire généralement 2 000 élèves, si celui-ci ne dispose pas d’un parking de délestage, pour ne pas engorger le quartier de Renoupré de voitures.

Aussi les Apéros verviétois du 2 décembre ?

La mesure de restriction pourrait-elle aussi entraîner la délocalisation, vers le même lieu et le même chapiteau, des prochains Apéros verviétois, prévus à Dison le 2 décembre ? C’est fort possible.

Un chapiteau sur la place Verte

L’ASBL Manolic Events d’Olivier Lopez a dès lors sollicité la Ville de Verviers afin d’organiser cette grande soirée de la Saint-Nicolas des étudiants sur le territoire verviétois.

"Vu la nécessité de pouvoir encadrer cet événement fréquenté par de nombreux jeunes qui vont vivre pour certains leur première guindaille", le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet, indique le communiqué de la Ville, "a décidé d’organiser ce jour en urgence une réunion entre les différentes disciplines sécuritaires et l’organisateur. Il a été décidé que cette soirée aura lieu sur la place Verte. Un chapiteau pouvant accueillir un maximum de 2 000 personnes y sera monté. La soirée, accessible aux plus de 16 ans uniquement, débutera à 19 heures pour se terminer à 2 heures. Un contrôle de l’âge sera imposé" et "l’eau y sera distribuée gratuitement".

Ce revirement aura l’avantage, pour les jeunes, de ne pas devoir se déplacer jusqu’à Dison, pour poursuivre leur guindaille, qu’ils auront entamée en journée au centre de Verviers, avec l’encadrement habituel (plan de prévention, intervenants sociaux, distribution gratuite de boissons non alcoolisée, etc.).