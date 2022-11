Le village gourmand de Noël de Lambermont cartonne et pense à s'agrandir

Et la formule de village gourmand, avec 18 chalets de produits de bouche et la présence de mouvements de jeunesse de Lambermont, le REFC Lambermontois, le Basket d’Ensival, semble avoir trouvé son public. "Ça a bien fonctionné l’an dernier et on a remis le couvert cette année. On est quand même ambitieux. On voit grand et ça porte ses fruits. Ça cartonne, le village était rempli ce vendredi soir", se réjouit l’organisateur.

Au vu de la météo pluvieuse du week-end, les tonnelles qui couvrent tout le village étaient bienvenues. "On se fait souvent avoir par le temps même quand on organise quelque chose en août. C’est la Belgique, on s’y fait, mais on est content que ce soit couvert et ça plaît aux gens."

Les soirées du vendredi et du samedi étaient en effet animées par le DJ Arnaud Adams. La journée du dimanche, les portes du village ouvraient plus tôt, dès midi, pour un programme plus familial. Le Père Noël rendait en effet visite aux enfants à 15 heures, et l’ASBL Troll de jeux occupait ces derniers le début d’après-midi. Mais les Lambermontois ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin… Ils pensent déjà à s’agrandir vers la place, cette fois-ci avec des artisans!