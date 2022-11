Verviers: une centaine d’anciens policiers communaux se sont retrouvés ce vendredi soir

« Au départ, on voulait s’arrêter à l’année 1995 qui est l’année de pension de Gaston Collard, ça, c’était pour nous la police communale. Puis certains ont dit on est entré en 96 et 97 et on était toujours policiers communaux, du coup, on a fait en sorte d’aller jusqu’à la fusion en 2001. C’est pour ça qu’il y a des policiers qui sont ici qui sont toujours actifs et d’autres pour la majorité qui sont pensionnés. »

Ceux-ci se sont retrouvés autour d’un repas, mais les organisateurs avaient également rassemblé des clichés et différents objets( képi, uniformes)… pour rappeler ce que c’était la police communale. « On travaillait au service de la Commune, de la ville de Verviers. La police travaillait pour Lambermont, Ensival, Verviers tandis que les gendarmes étaient actifs sur l’extérieur. Il y avait deux activités différentes. Puis avec la réforme, en 2001, on a mélangé le tout. Il y a toujours une bonne dizaine d’agents de quartier, mais ils ne font plus le travail qui était le nôtre. On était au service de la population, on connaissait la majorité des personnes qui habitaient sur son quartier. Maintenant, ils n’ont plus le temps, il y a beaucoup d’administratifs que l’on n’avait pas ce qui nous permettait d’être plus proches de la population. »