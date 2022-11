Verviers: le retour des bus sur la place Verte est toujours reporté

Du côté du TEC Liège-Verviers, la porte-parole nous indique qu’aucune date du retour des bus par l’hypercentre de Verviers n’est encore fixée. Il faut que tout soit terminé. Or, ajoute-t-elle, en plus des marquages au sol, il reste aussi quelques travaux de pavage à opérer, ainsi que le placement de panneaux de signalisation et d’abribus. Et ce n’est donc que quand tout sera en place qu’une date sera fixée pour le rétablissement des lignes de bus par cet axe ô combien important.