Du prêt-à-porter féminin à découvrir chez Idil à Verviers

"Cela faisait neuf ans que je travaillais dans le secteur, détaille Berfu Korucu. Puis, j’ai dû arrêter suite à des soucis de santé. Après ma grossesse, j’avais envie de reprendre dans le prêt-à-porter en ouvrant cette fois ma propre boutique. Car je suis fan de mode depuis toujours." Et c’est donc dans cette magnifique surface que la Verviétoise a ouvert cette semaine. "C’est donc du prêt-à-porter uniquement féminin avec des tailles dites “ normales ” mais j’ai aussi des tailles plus larges allant du 44 au 50 pour les femmes qui ont des formes plus généreuses. Je propose plusieurs marques et je choisis ce qui me plaît. Quant au prix, je privilégie le meilleur rapport qualité/prix, ce ne sont donc pas des articles les moins chers possibles. On va dire que je suis dans la moyenne. Chaque semaine, il y a des nouveautés et du réassort. Enfin, il y a également des accessoires et divers bijoux, permettant à toutes de se rhabiller de la tête aux pieds."