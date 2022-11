Verviers: la magie de Noël de retour à Doudouland

Après deux années marquées par le Covid et des conditions d’accueil particulières, la magie de Noël à Doudouland revient à la normale et Jacky Servais peut accueillir les visiteurs comme d’habitude. "Depuis que j’ai emménagé à Mangombroux, en 2017, je reproduis chaque année la féerie de Noël, dans tout mon rez-de-chaussée." Qu’y trouvera-t-on ? "Pas moins de 120 automates de toutes sortes, prêts à se mettre en marche, à danser, à chanter mais aussi 200 peluches de toutes sortes pour compléter la déco." Sans oublier "pas moins de quatre-vingts crèches de Noël de toutes sortes et origines. Des très petites de quelques centimètres, mais aussi une grande de trois mètres de longueur et dont tous les personnages sont des ours polaires en peluche habillés par ma compagne. Une autre crèche a été créée jadis avec plus de 1 000 allumettes. Sans oublier la plus belle, incontestablement: une crèche aménagée dans un ancien tonneau à bière en bois, une création unique réalisée par un artisan stembertois."