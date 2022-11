Roger Habsch élu Mérite sportif verviétois

Ce vendredi 18 novembre 2022, les salons de l’hôtel de ville de Verviers accueillaient la remise du Mérite sportif, du nom de Challenge Jean Voisin, en présence de plusieurs de ses descendants. Et pour remettre la statuette à l’élu de cette année, ce n’est autre que le dernier lauréat, celui de 2020, le skieur Armand Marchant qui a pris la parole par visioconférence depuis la Suède. Son successeur est un autre grand champion: Roger Habsch, athlète paralympique d’Andrimont, mais originaire de Verviers, double médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021. "C’est une personne qui le mérite beaucoup, très inspirante, et qui a des résultats au plus haut niveau", a salué son confrère admiratif. L’intéressé s’est dit très honoré de recevoir ce prix, et a remercié son coach, l’ASBL Let’s Go, sa famille… "son entourage qui l’a poussé à se surpasser et à aller au-delà de ses ambitions. " "Ce ne fut pas facile d’arriver où l’on en est, on a surmonté pas mal de petits soucis", a-t-il glissé. Sa coach de l’ASBL Let’s Go, où il a commencé à s’entraîner il y a seulement quatre ans, a notamment pu refaire un historique de ses fauteuils, au début bricolés. "On vise Paris en 2024 maintenant avec des médailles d’or !".