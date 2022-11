Le retour de la Winter Terrasse à Verviers

Le décor "plus féerique que jamais" a été revu pour l’occasion dans un chapiteau toujours chauffé et à l’ambiance surchauffée. Tous les jeudis, vendredis et samedis de 19 heures à minuit, une ambiance lounge ou un DJ set vont animer les soirées où de nombreuses personnes sont attendues. Quant aux boissons proposées, il y aura évidemment quelques spécialités de Noël comme de coutume. L’entrée à la Winter Terrasse, qui sera ouverte jusqu’au 30 janvier, est gratuite.