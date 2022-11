Enseignante comme sa maman, Andrée Pitz a professé comme régente ménagère à l’institut province de Verviers jusqu’au début des années 70.

Enseignante aussi comme son époux, Eugène Blavier, qu’elle a rencontré juste après la Seconde Guerre mondiale, au service de ravitaillement, et qui décédera le 4 mars 1998.

De cette union, célébrée le 23 août 1947, naquirent Jacques Blavier puis Aline et Françoise. La génération suivante, des petits-enfants, a été incarnée par Michaël, Emmanuelle et Jeremy. Puis celle des arrière-petits-enfants par Samuel, Anthony et Jade.

La famille s’est réunie autour de la centenaire, ce jeudi 17 novembre 2022, à la maison de repos des Hêtres, où Mme Blavier réside.