Une cérémonie à l’hôtel de ville de Verviers pour renouveler ses vœux de mariage

Il sera désormais possible de renouveler ses vœux de mariage, lors d’une cérémonie plus symbolique qu’officielle, à l’hôtel de ville de Verviers, deux fois par an. Le premier après-midi consacré à ces renouvellements de vœux sera celui de la Saint-Valentin 2023, de 15 à 19 heures. L’autre date de l’année n’a pas encore été fixée.