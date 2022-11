Hausse des températures et des prix : les clients moins pressés à mettre leurs pneus d’hiver en région verviétoise?

Nous avons rencontré quelques garagistes de l’arrondissement de Verviers: à Tiège, Aubel et Verviers.

Des clients plus frileux cette année ?

La majorité des professionnels interrogés sont unanimes: les clients ne se bousculent pas pour prendre rendez-vous.

"Depuis 34 ans que je suis ici, je n’ai jamais vu un mois de novembre aussi creux dans mes rendez-vous, jamais !", s’étonne Fabio Paoleschi du garage QTeam à Verviers. Il s’inquiète d’ailleurs d’une perte conséquente de son chiffre d’affaires. Il évoque une perte de 15 à 20%.

Du côté de Tiège, Philippe Liégeois du Garage du même nom constate qu’il n’a réalisé que 20% à 25% de ce qu’il fait habituellement.

À Aubel, Raphaël Schyns du garage Ebac, lui, constate un déplacement des rendez-vous, "on est peut-être quinze jours ou trois semaines plus tard mais ça fonctionne quand même bien chez nous". Il explique que les rendez-vous se sont déroulés en plusieurs vagues: fin octobre, début novembre et début de semaine à l’apparition du gel sur les hauteurs.

À quelques mètres de là, Yves Billen du garage Billen lui observe une diminution de rendez-vous, la reprise a commencé il y a tout juste une semaine. "Mais il fait trop beau, les gens préfèrent attendre ".

Pas d’économie sur la sécurité

"Je conseille de les changer maintenant parce qu’un jour matin, il y aura 2 cm de neige et ils ne pourront pas aller travailler ou ils casseront leur voiture. Il vaut mieux dépenser un peu d’argent dans des pneus que dans un pare-chocs" analyse Philippe Liégeois (Tiège). Les pneus hiver sont vivement conseillés en dessous de 7°C. Actuellement, les températures ne sont pas plus élevées en matinée, c’est pour cette raison que tous s’accordent à inviter leurs clients à s’y prendre tôt assez. "Le mot d’ordre chez moi, c’est n’attendez pas !", insiste Fabio Paoleschi (Verviers). Si tout le monde attend le dernier moment, les garages ne pourront plus suivre nous explique-t-il. "C’est un métier très physique, c’est pour perdre la moitié du personnel ". De plus, c’est une question de sécurité, les pneus été ne sont pas du tout adaptés. "Le pneu est trop dur, la gomme ne travaille pas, donc le pneu ne tient pas bien la route ", fait remarquer le garagiste Liégeois.