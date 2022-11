Verviers ma ville ... : après 28 ans de présidence, il laisse sa place à un duo féminin

Au mois de février, Verviers ma ville… solidaire va changer de présidence. "A près le Covid, on a eu les inondations et on doit faire face à la crise économique aujourd’hui. ça devient très difficile pour des bénévoles. Donc nous sommes en train d’élargir nos bases", avance le président Philippe Lagasse de Locht. L’idée est d’impliquer davantage les services clubs sur le terrain. De plus, dans un souci de redynamisation, "après 28 ans je vais céder ma présidence à Nathalie Cornet et Nathalie Lefin. L’une d’entre elle vient du Rotary de Verviers et l’autre du Rotary de Verviers-Vesdre". Actuellement, elles occupent respectivement le poste d’administratrice et de trésorière.