Verviers: 65 ans de vie commune pour Roger Lemaire et Anny Hartmann

Ce 12 novembre 2022, Roger Lemaire et Anny Hartmann célébraient un double anniversaire en famille. Celui de monsieur, qui a soufflé ses 90 bougies ce samedi, mais aussi celui de leur mariage, qui eu lieu à Andrimont le 31 octobre 1957… c’est-à-dire il y a pas moins de 65 ans ! Leur rencontre remonte quant à elle à l’année 1954. La Jeunesse verviétoise fréquentait alors le café de l’Émulation, entre d’autres établissements des places Verte et du Martyr. Du haut de ses 16 ans, la fille de la patronne, Anny a "fait tomber Roger en amour". Le jeune homme était lui né à Verviers en 1932, car sa maman qui habitait Hasselt avait décidé d’accoucher dans la cité lainière, près de sa famille. Sa scolarité s’est ainsi déroulée en partie en Flandre et à Verviers. Après l’école des Gradés de la Force Terrestre, il sera affecté successivement à Bressoux, Liège et Verviers. Son épouse travailla quant à elle dès ses 16 ans, d’abord au bureau lainier Josberg, puis chez Moes moteurs à Liège. Ils ont la chance d’avoir deux fils (Didier et Valéry), deux belles-filles, cinq petits-enfants (Julie, Marie, Valentin, Théotime et Malo) et six arrière-petits-enfants (Martin, Léandre, Louise, Marilou, Lison et Gaspard). Roger et Anny profitent aujourd’hui, toujours à deux, de leurs 90 et 84 ans ("et des mehins qui vont avec") et pensent déjà aux 70 ans de mariage !