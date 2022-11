Restos solidaires : 11 restaurants de l’arrondissement de Verviers proposent un menu à 35€

Une aide de 1 500 euros pour les restaurateurs

Une autre action a été lancée par l’association, "nous avons décidé d’intervenir financièrement pour tous les restaurateurs partenaires de restos solidaires, à qui nous avons proposé de prendre en charge – de mémoire – 1 500 euros de frais de remise en état de leur établissement" informe le président Philippe Lagasse de Locht.

En 2021, quelques restaurants ont bénéficié de ce don sur présentation d’une facture égale ou supérieure au montant. "Nous estimions qu’il n’était pas logique que pendant des années, ils nous aident à venir en aide aux plus démunis et que quand eux sont dans la dèche, on les laisse. Ils ont été victimes de ces inondations , j’insiste sur le terme de victime ". L’association souhaitait donner un coup de pouce pour aider les professionnels de l’Horeca à vite rouvrir et sortir la tête de l’eau.

Restos solidaires, ça consiste en quoi ?

L’idée "c’est d’organiser une fois par an, en association avec les restaurateurs, une soirée au restaurant dont la moitié du paiement (NDLR: du menu) va à l’association pour acheter des vivres (NDLR: pour les personnes les plus démunies)".

Cette année, ce sont 11 restaurants qui participent et quelques-uns sont déjà complets.

350 à 400 couverts sont mis à disposition du public, réparti sur différents restaurants de la région verviétoise.

Et la particularité, c’est que chaque restaurant est libre de proposer son menu donc cette année, vous pourrez choisir entre 11 menus aussi différents que les restaurants proposés. La seule condition: rester dans le budget défini de 35 euros hors boissons.

"C’est nous qui avons fixé le prix parce qu’on n’a pas envie que les restaurateurs participent financièrement et qu’ils deviennent eux-mêmes démunis après. Comme ils donnent la moitié de leur chiffre d’affaires, on veut être sûr qu’ils leur restent de quoi payer ce que ça leur coûte".

Les menus comprennent tous 3 services: entrée – plat – dessert, "il y en a même qui proposent des zakouski avant".

La soirée se déroulera le 24 novembre 2022 dès 18 h 30 dans 11 restaurants à retrouver sur le site www.verviers-ma-ville.be.

Vous réservez le restaurant et versez les 35 € avant le jour-j, sur place vous ne paierez que les boissons.