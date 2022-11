La fresque Materne sauvegardée grâce à la fête de la Céramique de Welkenraedt puis reconstituée à Verviers ?

©ÉdA LABEYE Philippe

Via une convention de prêt conclue entre la Ville de Verviers et la Commune de Welkenraedt, les organisateurs de la fête de la Céramique (la Commune, des anciens de l’usine, le syndicat d’initiative, le centre culturel, etc.) souhaitent y exposer cette représentation allégorique du travail de la laine. À charge pour eux de démonter, un par un, les carreaux qui perdurent à leur emplacement originel et de les compléter par ceux qui ont été récupérés après avoir chu et qui ont été entreposés dans les ateliers communaux verviétois.

L’œuvre de Roland Materne sera-t-elle exposée intégralement (elle s’étend sur 15 mètres de long et 2,5 mètres de haut) ou en partie seulement ? Cela ne semble pas encore déterminé, apparemment.

Après l’exposition, selon la convention bicommunale, Welkenraedt devra restituer à Verviers lesdits carreaux dans leur état d’avant démontage.

Reconstitué à Verviers ?

©ÉdA LABEYE Philippe

Qu’en adviendra-t-il par la suite ? Pour l’échevin verviétois du Patrimoine public, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), cette opération pourrait s’avérer être une opportunité assez inattendue. Si les organisateurs de la fête de la Céramique parviennent à démonter ce qui reste de la fresque Materne sans en casser (trop) de carreaux puis à l’exposer à Welkenraedt, "cela remettrait un focus sur l’œuvre et sur la nécessité de sauvegarder ce patrimoine", dit-il.

Et alors ? Qu’en faire, par la suite ? L’échevin Chefneux évoque l’idée de remonter cette fresque dans un lieu qui restera à déterminer, en remplaçant éventuellement les carreaux manquants, selon une technique à définir. Par de nouvelles céramiques, par de la peinture, par exemple ? "Avec l’accord de l’auteur, bien sûr", ajoute-t-il.

Et l’artiste, justement, qu’en pense-t-il ? "J’en serais évidemment très heureux", nous affirme le peintre Roland Materne. Celui qui a aussi été directeur de l’académie des Beaux-Arts de Verviers se demande toutefois si les carreaux restants pourront être détachés sans dégâts. Et il dit "ne toujours pas comprendre qu’on ait pu en arriver à une situation pareille. L’idéal eût été que la Ville n’ait pas fait enlever les pierres de parement (qui d’autre aurait pu le faire ?) et ne les ait pas remplacées. L’eau s’est alors infiltrée et le gel a fait sauter les carreaux…".