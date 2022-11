Un nouveau « point confort » pour LGBTQIA+ à Verviers

Le local en question, rue Jardon à Verviers. ©EdA S.RE.

Ce projet, financé dans le cadre de l’appel à projets "Tant qu’il le faudra !" pour l’égalité des genres coordonné par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, a déjà séduit pas mal de partenaires associatifs et professionnels qui ont rejoint l’aventure avec des événements concrets à la clé. On peut citer le nouveau cercle des étudiants LGBTQIA + "avec pour objectif d’ouvrir trois temps de midi par semaine aux étudiant(e)s du secondaire" ou encore Exaequo qui se rendra régulièrement sur place "pour des dépistages". À côté de cela, deux permanences de l’association Face à toi-même seront programmées, HandiJob’Project ASBL va aussi travailler auprès des personnes porteuses d’un handicap, l’Espace 28 va mettre en place des permanences pour le public en demande de protection internationale. Et on trouvera sur place aussi une offre de services de différents professionnels tels que psychologue, sophrologue, nutritionniste, coach sportif et gynécologue.

Un projet global que le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet, a salué dans une ville comme Verviers "où il y a encore du travail à faire pour qu’elle devienne plus hospitalière, plus ouverte, plus tolérante afin que chacun puisse vivre ou se définir comme il en a envie".

« S’attaquer aux discriminations croisées »