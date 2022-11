Pompiers: 56 € par habitant pour Verviers, 41 ou 36 € pour les autres communes

Actuellement, cela représente 56 € par an et par habitant pour Verviers, contre 36 € pour les communes sans caserne sur leur territoire et 41 € pour celles qui ont une caserne de pompiers non professionnels, selon Alexandre Loffet, l’échevin verviétois des Finances et bourgmestre faisant fonction.

La règle de calcul des quotes-parts des différentes communes est trop inégale et injuste, estiment les élus verviétois, qui ont dénoncé par une délibération du conseil communal, la clé de répartition en vigueur depuis 2020. Déjà à l’époque, celle-ci avait été revue, après que Verviers l’avait dénoncée. Un accord politique avait alors été trouvé, négocié entre les fédérations PS et le MR. Cet accord, avec une réduction de la quote-part verviétoise (qui représentait 77 € par habitant à l’époque), avait été conclu pour le reste de la mandature, soit jusqu’en 2024.

Mais rebelote donc en 2022. Ce vendredi 18 novembre, le conseil de la zone de secours, qui réunit les 19 bourgmestres des communes couvertes, débattra de la dénonciation par le conseil communal de Verviers de la clé de répartition financière, avec la demande de faire moins peser le coût sur la capitale wallonne de l’eau.

Blocage en vue

"Je pense qu’aucun bourgmestre n’acceptera à nouveau de changer la clé de répartition, d’autant plus qu’il est prévu que l’actuelle soit utilisée jusqu’en 2024, soit y compris pour le budget de la zone pour 2025", présume le président du collège et du conseil de la zone de secours, le MR Jean-Luc Nix, bourgmestre de Welkenraedt.

Pourquoi revenir sur cet accord ? La question ne manquera pas d’être posée par les autres bourgmestres lors du conseil de zone de cette fin de semaine.

Le Verviétois Alexandre Loffet, lui, ne manquera pas de répéter que la situation a considérablement changé. Que le surcoût imposé à Verviers (1 million € par an) de par l’existence d’une caserne avec des pompiers professionnels sur son territoire ne tient plus la route, parce qu’il "est établi que les professionnels interviennent dans toute la zone".

Des pompiers professionnels de plus en plus nombreux, d’ailleurs. Et, rappelle-t-il, il ne peut être question d’accuser Verviers de ne pas vouloir assez financer le service des pompiers. Car elle a toujours voté les budgets de la zone de secours et aussi le recrutement de nouveaux pompiers professionnels. Ce qui n’est pas le cas d’autres communes, glisse-t-il. Pour rappel, les bourgmestres de Pepinster, Olne, Plombières et Baelen avaient voté contre le budget 2022… Les mêmes qui furent, en 2020, "mis de côté" lors des négociations pour la clé de répartition des dotations communales.

Le gouverneur tranchera

Qu’adviendra-t-il si, comme tout le laisse supposer, une majorité des bourgmestres n’acceptent pas de revoir la répartition des quotes-parts (à la baisse pour Verviers) ? Pour le coup, Jean-Luc Nix et Alexandre Loffet sont d’accord: la loi sur les zones de secours prévoit qu’en pareil cas, il revient au gouverneur de la province de trancher. Et espère le Verviétois, qu’il utilise "les critères objectifs" fixés par la loi. Parmi ceux-ci (superficie de chaque commune, etc.), les chiffres de population interviennent pour 70% de la clé de répartition. De quoi permettre d’espérer que "chaque commune paye la même chose", au prorata du nombre d’habitants ?