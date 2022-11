Les deux balades organisées par des élèves verviétois complètes

Les élèves de 6e année de l’option « Agent en Accueil et Tourisme » de l’Institut Sainte-Claire ont organisé leur balade « De fil en aiguille » ce week-end. Et pour cette première édition, les curieux étaient aux rendez-vous. Les deux sessions affichaient complet. « On ne s’attendait pas à un tel engouement », note Stéphane Mutamba, un des deux professeurs qui a encadré les étudiants.