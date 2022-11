Après plusieurs dépôts de fleurs, dont au monument de la Victoire, le bourgmestre faisant fonction de Verviers, Alexandre Loffet, a pris la parole pour se souvenir de l’importance de ces commémorations. "C’est une commémoration toujours mitigée car nous célébrons la fin d’une période très douloureuse et quatre années de bombardements meurtriers sur l’Europe. On est à plus d’un siècle mais ce n’est pas superflu de maintenir ces commémorations car cela s’était soldé par 21 millions de soldats blessés et plus de 10 millions de morts… Et 10 millions de civils morts. Une réalité des chiffres qui ne doit pas banaliser l’atrocité des faits."

Des faits qui sont malheureusement à nouveau d’actualité à quelques milliers de kilomètres de chez nous, en Ukraine.

"Cette année, l’Armistice a une symbolique particulière. Car chaque année, on la commémore en disant avec un peu d’insouciance que nous avons vécu des décennies sans guerre. C’est un discours que l’on ne peut plus avoir, évidemment, avec la guerre en Ukraine qui a des aspects pas très éloignés de la guerre de 14-18, en certains points. Et d’avec d’autres points aussi plus éloignés. De plus, à cette époque, il n’y avait aucune structure pour canaliser les états et gérer de manière pacifique les conflits. Quand on voit le climat actuel, je crois que l’on doit être content de ne pas être un pays isolé."

Il y a donc eu beaucoup de leçons tirées lors de l’Armistice de 14-18 "avec notamment, aussi, le droit de vote. Après chaque crise, il y a des avancées. Et si on est toujours là 104 ans après, c’est qu’il y a encore des enseignements à tirer".