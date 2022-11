L’hommage de nos zones de police à Thomas Monjoie

Sur les réseaux sociaux, un ruban noir a notamment été mis en avant pour les polices du Pays de Herve et de Stavelot-Malmedy. La zone de police Vesdre a, en plus, sorti ses véhicules pour une minute de silence sous les gyrophares ce vendredi soir. Une action également réalisée par d’autres zones de police et visible sur la page Facebook de L’Avenir Verviers.