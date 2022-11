La soupe populaire distribuée à Verviers a réchauffé les grévistes de ce mercredi

Du côté de la CSC, entre deux gorgées de soupe et les klaxons de voitures en soutien aux grévistes, les discussions étaient centrées sur un sujet: la diminution du pouvoir d’achat impacte tout le monde. Place Verte, sous la bannière rouge, les personnes rencontrées abordaient les mêmes problématiques. "Ça ne va plus, mes congés payés me servent à payer mes factures d’électricité. Mes grands-parents ne sont pas descendus dans les rues pour ça. Ce n’est plus viable", lâche une gréviste. "On travaille tous les deux et on ne s’en sort pas, on arrive à peine à payer les études de notre fils, vous trouvez ça normal ?", enchaîne un autre. La soupe a permis à tous de reprendre des forces et de se réchauffer un peu en cette journée de grève nationale.