Verviers : 50 ans d’union pour Nicole et Robert Wautelet-Kousen

Le 14 octobre 1972 s’unissaient Nicole et Robert à Verviers ! Pour la petite histoire, Robert y est né, quartier des Hougnes, rue Pierre Fluche, en 1947. Il s’est installé, peu après, avec ses parents et ses trois frères aînés, rue Simonis à Stembert. Il fréquente, en primaire, l’école Saint­Nicolas de Stembert puis l’école Albert 1er Don Bosco en A2. Il débute sa carrière aux Ateliers Gardier, rue de l’est, au bureau d’étude en 1968, puis aux Ateliers Tuyauteries Charles Verstraeten, comme titulaire d’affaires, l’entreprise devient, au décès du patron, Fabricom – Tuyauteries de l’Est. En 1980, il passe à l’lntervapeur, où il termine sa carrière comme responsable du réseau de distribution vapeur de la ville de Verviers et environs. Nicole, a vu le jour à Boncelles en 1946. A entrepris des études d’institutrice primaire à l’école des Rivageois puis des études de secrétariat spécialisé au Mont Saint Martin. Elle a débuté sa carrière comme secrétaire aux fonderies Marichal Ketin à Sclessin et ensuite, a emménagé à Verviers et travaillé aux Ateliers Charles Verstraeten où elle a rencontré son futur époux. Au décès de Mr Verstraeten, elle fut engagée à la Clinique Peltzer, comme secrétaire de Direction jusqu’à la naissance de leur fille unique, Sofie. Depuis leur retraite, le couple est très occupé: Robert par ses diverses collections et Nicole, par ses bénévolats et ses deux petits – enfants âgés de 7 et 3 ans.