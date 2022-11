Il y a quelque temps, la Ville de Verviers a publié, sur son site Internet, une info au titre énergique suivant: De nouveaux véhicules électriques dans la flotte communale. On y lit notamment que "ces véhiculent (sic) viennent en rejoindre d’autres, au gaz naturel"… Le tout illustré par une photo de ces… véhicules stationnés sur le parvis devant l’hôtel de ville… où le stationnement est interdit.

L’ami des animaux mais un peu moins des chiens

Les personnes qui ont assisté à la messe et à la bénédiction de la Saint-Hubert, à l’église Saint-Remacle de Verviers, étaient unanimes dimanche dernier: la prestation du curé a largement contribué à la réussite de l’événement. Alain Schlim, qui est aussi connu pour ses talents de magicien, n’a en effet pas manqué d’humour tout au long de l’office. Au moment de bénir les nombreux chiens présents, il a confié ne pas trop les aimer. "J’ai longtemps été aumônier pour les animaux de cirque. J’ai béni des éléphants et je me suis même retrouvé dans une cage avec 16 tigres. Par contre, je n’ai jamais été à l’aise avec les chiens." Ces derniers ont pourtant bien apprécié son copieux arrosage d’eau bénite. De vrais bons toutous.

Pas de soupe bleue

De la soupe brocoli-cerfeuil pour la CSC, et oignons-tomates pour la FGTB, ce mercredi. Chacun sa soupe, verte pour la CSC et rouge pour la FGTB. On en est à se réjouir de l’absence de distribution d’une soupe par le syndical libéral… De la soupe bleue, on se demande quelle recette la CGSLB aurait pu trouver.

Encore un prix pour Jean Emonts-Pohl !

Ce jeudi soir, le conseiller welkenraedtois Jean Emonts-Pohl a reçu le trophée de la "reconnaissance sportive" pour son investissement au sein de la société de tir Saint-Jean. Un prix de plus pour l’ancien Roy, prince carnaval (en 1981), ex-échevin (2000-2006) et même candidat bourgmestre (2018). Encore bien que l’homme apprécie les chiffres, car il faut savoir compter pour ne pas oublier l’une de ces nombreuses "reconnaissances".

Encore chez nous !

Après Baelen, Stavelot, Waimes… et on en oublie, c’est à Raeren que sera coupé l’arbre qui ornera la Grand-Place de Bruxelles à partir de jeudi. En même temps, on avoue: les Fagnes et l’Hertogenwald, c’est plus pratique que Blankenberge ou La Panne pour trouver un beau spécimen.

Pierre stylolitique

Le mot "stylolitique" devait être placé en séance publique du conseil communal de Plombières ce jeudi soir, un défi lancé entre les conseillers. Et relevé par André Scheen.