L’hôtel Biolley va devenir le seul pôle muséal à Verviers

"Les inondations ont été le déclencheur et ont permis de rebooster le dossier (NDLR: relancé dès 2020) car elles nous ont forcés à nous poser la question de savoir si l’on reconstruisait à l’identique ou pas", a rappelé l’échevin des Finances et bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet, lors d’une conférence de presse.

Verviers a tranché et a décidé de ne pas dépenser son argent à reconstruire des musées qui seraient démontés dans quelques années. Dans cette nouvelle vision, qui doit faire en sorte "de ne plus perdre de temps", le nouveau musée de l’hôtel Biolley (place Sommeleville) doit devenir le seul pôle muséal de Verviers, comme la Déclaration de politique communale l’indiquait déjà.

"Le projet initial visait à ajouter une couche à la lasagne des acteurs culturels… en regroupant une partie des musées en gardant les deux autres implantations. Ce projet ne correspond plus à ce que l’on peut et ce que l’on doit faire aujourd’hui. Biolley deviendra ainsi le seul pôle muséal verviétois regroupant l’ensemble des collections et dans laquelle on doit trouver une offre attirante, attractive et dynamique. Ce constat était déjà évident avant les inondations et l’est encore plus après", a insisté Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), l’échevin de la Culture. Verviers veut ainsi donner un coup d’accélérateur dans le dossier du pôle muséal Biolley (lire ci-dessous). La procédure de patrimoine, mise en suspens en 2015, a été ainsi officiellement relancée en août 2022.

Un musée en transition

En parallèle, l’objectif est de travailler sur l’ouverture rapide, d’ici la fin de l’année 2023, d’un espace muséal de transition dans le bâtiment du musée des Beaux-Arts (rue Renier) car les musées verviétois (à l’exception de l’ouverture ponctuelle du Solvent) n’ont pas pu rouvrir leurs portes depuis juillet 2021. "On part du principe que dans le dossier Biolley, on devra maintenir des réserves dans l’actuel bâtiment de la rue Renier. On va dès lors commencer à le transformer dans cette optique avec les travaux de remise en état grâce à l’argent des assurances. Et on va construire une offre muséale mouvante qui va pouvoir tenir durant quelques années." Il devrait y avoir ainsi des espaces destinés à faire tourner les collections permanentes, complétées par de nouvelles œuvres, précise la directrice des musées communaux, Caroline Henry. "Actuellement, on répertorie aussi tous les objets des musées selon leur taille et leur masse pour pouvoir réorganiser les musées et ne plus rien devoir mettre dans les sous-sols… et savoir ce que l’on va devoir acheter pour les entreposer."

Quid des autres implantations ?

Mais la question de savoir ce qu’allaient devenir les autres musées, de savoir si la Ville de Verviers pouvait financer le personnel de toutes ces implantations, est également tranchée, s’est réjoui le bourgmestre faisant fonction. Le musée d’archéologie, au 42 de la rue des Raines, ne sera ainsi définitivement plus un musée. "La question de savoir ce qu’il deviendra est étudiée par le service compétent à la Ville. C’est la même chose pour l’ensemble de nos réserves (NDLR: rue Renier, rue des Alliés et rue de la Banque) qui entrent dans le pôle de gestion du patrimoine communal."

Le Centre touristique Laine & Mode (CTLM, dans l’ancienne usine Bettonville) va, lui, se réorienter vers un pôle de catering et d’événementiel. La Ville tire ensuite un trait sur la Maison de l’eau (rue Jules Cerexhe): "C’est un outil dépassé. On n’a pas la capacité de venir mobiliser des millions d’euros sur un outil aussi ponctuel sur un créneau aussi particulier", a expliqué l’élu. Le pôle "archéologie industrielle" sera ainsi renforcé sur le site du Solvent, qui est appelé à accueillir le parcours sur l’histoire de Verviers (initialement prévu à Biolley) et le parcours laine du CTLM.

"Si la ligne est appliquée jusqu’à la fin de la mandature et par la suite, en 2030, le paysage verviétois devrait être simplifié, avec un pôle musical autour du Grand-Théâtre et du conservatoire, un pôle muséal à l’hôtel Biolley, un pôle d’archéologie industrielle au Solvent et un pôle d’accueil événementiel sur le site de Bettonville. Et cela pour une plus grande attractivité et une offre qualitative", assure l’échevin de la Culture.

"Cette vision globale doit permettre d’éviter d’ouvrir la porte aux changements d’avis permanents ", ajoute Alexandre Loffet. Les mandataires verviétois reconnaissent toutefois que rien ne dit que les plans ne changeront pas une nouvelle fois avant 2030… "si ce n’est que l’on a ici quelque chose de global et cohérent".

"Pour le changer, il faudrait savoir le justifier. Et puis, les choses vont avancer, cela voudrait également dire rénover des musées que l’on a choisi de ne pas rénover… ", estime Alexandre Loffet.