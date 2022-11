Ateliers créatifs et partage à La Recyclerie 2.0

Couture, céramique, cosmétique, tricot, écriture ou encore macramé… Les disciplines se veulent variées. L’idée ici est en effet de proposer des ateliers ciblés et uniques, c’est-à-dire qui ne nécessitent pas une inscription à plusieurs séances. On retrouve notamment la réalisation d’un totebag, la réalisation d’un set apéro ou la création de son propre gel douche. "J’ai envie de rendre cela accessible à tout le monde, que chacun puisse apprendre les bonnes pratiques, avec le bon matériel", explique la jeune femme, qui s’est inspirée d’un concept déjà présent à Bruxelles. Pour ce faire, elle s’est entourée de 13 animatrices issues de la région verviétoise et liégeoise mais aussi parfois de plus loin. "Elles sont passionnées et convaincues de ce qu’elles font. C’est aussi un moyen pour elle de se faire connaître et de se diversifier."

Tout personne qui a envie de partager son savoir-faire peut prendre contact avec Laura Garcia Gonzalez. "Même pour une date ou deux. Mon objectif est vraiment de faire de la Recyclerie 2.0 un lieu de travail et de partage, en toute convivialité. On en a besoin pour le moment." Quelques ateliers affichent d’ores et déjà complets. "Ce qui est chouette, c’est que ce sont des gens de tous les âges", note-t-elle, ravie.

Dans son espace pour les ateliers, la Verviétoise réservera aussi un coin pour la vente de matériel créatif (laines, cordes, papeterie…). Un four à céramique, des machines à coudre et une découpeuse laser seront aussi à disposition. "Je proposerai aussi aux gens de réserver un temps libre créatif, à l’heure. Ils pourront ainsi avoir accès au matériel." Tout en étant autonome.

La Recyclerie 2.0 organisera aussi ponctuellement des repair cafés. "Dans le futur, j’aimerais aussi réaliser des tutos, pour les bases, et proposer alors des ateliers plus poussés. Mais chaque chose en son temps", confie Laura Garcia Gonzalez. Ouverture prévue le 18 novembre.

https ://recyclerie.be