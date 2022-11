Stembert : des collections originales et colorées proposées au public

De véritables passionnés se sont donné rendez-vous ce week-end au centre de Stembert et plus précisément dans la Tanière des Leups pour l’exposition Hobbies et collection. Pour cette édition, ce sont une vingtaine d’exposants qui ont fait le déplacement. un petit peu moins que d’habitude, cela étant dû à quelques défections de dernière minute indépendante de la volonté tant des organisateurs que des collectionneurs concernés. Mais ce n’est pas pour autant que l’exposition ne valait pas le détour et il y en avait pour tous les goûts comme vous pouvez le découvrir avec les quelques exposants mis en avant.