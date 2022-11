Le plein d’idées cadeaux en bas de Crapaurue à Verviers

« Je propose des articles locaux et artisanaux, détaille Stephan Thissen. Il y a également différents savoir-faire qui sont rassemblés dans ma boutique. Ainsi, je propose des chocolats Galler à offrir avec une grande gamme, des produits des Délices d’Amy, des savons, des petits bijoux, des produits du terroir,… Et il y a tout une gamme de produits personnalisés. Sans oublier de nombreux objets gravés ou à graver selon les envies. Enfin, nous suivrons les événements de l’année comme Noël, carnaval,… » Pour Stephan Thissen, l’idée d’ouvrir une boutique s’est faite petit à petit. « En fait, tout a commencé lors de la crise sanitaire. Comme je suis dans l’événementiel, tout a été mis entre parenthèses durant 18 mois. Et j’avais commencé à vendre quelques articles que je crée moi-même sur le web. Petit à petit, vu l’engouement, l’idée d’ouvrir une boutique est venue. Car cela offre une proximité avec les clients que l’on n’a pas sur le web. » La boutique est ouverte du mercredi au dimanche inclus.