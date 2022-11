COP 27 sur le climat: que constatent nos maraîchers verviétois ?

Même constat du côté du potager de St Germain, à Soiron, "y a 10 ans, on pouvait imaginer s’installer en maraîchage sans installer un système d’irrigation. Maintenant, c’est impossible, c’est le premier investissement d’un maraîcher quand il commence", constate Jean-François Jérôme, maraîcher.

En effet, le système d’irrigation est au cœur du métier, les légumes ne peuvent pas pousser sans eau. "Cette année, si on n’avait pas de système d’irrigation, tout ce qu’on plantait mourrait sur place ". Ce sont des besoins et des coûts énormes en eau pour les maraîchers que ce soit pour l’installation de bassins d’eau ou pour le coût de la consommation. Ils ont d’ailleurs dû faire des choix cet été.

Prenons l’exemple de la SWDE qui a annoncé l’augmentation de ses tarifs dès 2023. Face à cette situation, la Ferme 3.0 située sur les hauteurs de Julémont, a décidé d’investir dans la construction d’un puits artésien, "on a moins d’eau de pluie en été et c’est justement à ce moment-là qu’on en a le plus besoin" insiste Thomas Dombard, maraîcher. Il explique que les investissements des citernes de 20 m³ qu’il a, lui ont coûté seulement 10 000 € parce qu’il a tout fait lui-même mais cela aurait pu atteindre un coût beaucoup plus exorbitant.

Le maraîchage, un métier qui doit d’adapter

Une saison n’est pas l’autre, et les légumes sont des cultures non pérennes qui changent donc régulièrement, nous expliquent les maraîchers. Les récoltes ne sont pas régulières d’une année à l’autre en fonction de la chaleur, de la pluie, des températures… Cependant chaque année, les changements sont un peu plus marqués. Ils s’aperçoivent que certains légumes d’été sont encore présents en octobre-novembre cette année. Par exemple les plants de tomates, "on en a encore à l’heure actuelle alors que d’habitude, elles ne sont déjà plus là à cette période-ci", remarque Sidney de la coopérative Invent’terre. Ou encore les aubergines, "depuis 2 ou 3 ans, on les fait dehors. On met toujours une série dehors et ça fonctionne bien ", informe Jean-François du potager de St Germain. Avant, les aubergines étaient uniquement élevées en serre pour atteindre les températures nécessaires à leur développement. Les tomates, c’est un peu plus délicat nous confie-t-il, dernièrement les maraîchers doivent aménager des coins d’ombrages pour éviter les brûlures. Elles sont dues principalement à des coups de chaleur trop violents ou un soleil trop présent. "Il y a des cultures qu’on n’imaginait pas trop, du melon on en fait sous serre principalement maintenant. On a testé quelques séries dehors et ça fonctionne pas trop mal ", s’étonne Jean-François. Les maraîchers dans la région verviétoise et ailleurs vont être amenés à adapter leur culture et leur manière de la concevoir. "Je pense que le réchauffement climatique pour la Belgique, en termes de culture, va augmenter la diversité de ce qu’on peut faire ".

Comment adapter les terres ?

En se diversifiant et en pensant au futur, c’est le mot d’ordre. "Ici, on avait essayé des pêchers et peut-être qu’à termes on pourra les cultiver. Comme c’est une culture pérenne, il faut déjà un peu anticiper pour avoir des récoltes ", annonce Thomas Dombard de la Ferme 3.0. Ou en changeant ses pratiques agricoles en pratiquant le recouvrement du sol par des paillages ou encore des bâches "pour garder le plus l’eau et la fraîcheur dans les cultures. Ce sont des pratiques qu’il faudrait généraliser ", imagine Jean-François Jérôme du potager de St Germain. "La biodiversité, elle est aussi importante en cas de sécheresse qu’en cas d’inondation. Elle a un effet tampon ", avance Sidney de la coopérative Ivent’terre. "Y réfléchir, c’est déjà un premier pas", conclut-il.