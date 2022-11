Situation d’urgence, tout Verviers en grève ce 9 novembre

Et pourtant, la grève générale de mercredi s’inscrit dans un plan d’actions plus large, "initié au départ pour combattre la loi de 1996", indique Daniel Richard, secrétaire régional interprofessionnel pour la FGTB Verviers et Communauté germanophone.

Avec ses militants et son président Christian Jacquemin, ils seront sur le terrain dès l’aube pour revendiquer "le blocage du prix des produits de consommation, la nationalisation du secteur de l’énergie, la restitution des profits illégitimes des profiteurs de guerre, la modification de la loi de 96 pour négocier librement des salaires et la préservation de l’indexation automatique des salaires". Deux cortèges partiront à 9 h 30 de Crescend’Eau (chez Darcis) et du Parc Marie-Louise (rue de Limbourg) pour rejoindre la place Verte et monter ensemble place de l’Hôtel de Ville (11 h 30). Une soupe populaire sera ensuite distribuée place Verte.

Pas avec la CSC

Si les militants sont "invités à nous rejoindre", l’action s’adresse aussi "aux petits indépendants, aux agriculteurs, à toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre dans des cortèges qui marqueront des arrêts à Lire et Écrire, à la SWDE, devant le CPAS, en Pré-Javais, au Palais de Justice, etc.". Un appel aussi lancé à la CSC ? "La grève générale est une décision en front commun mais nous n’avons pas de contact avec la CSC de Verviers, et on n’en cherche pas non plus. Ils ont fait une belle opération d’affichage. Ils sont dans la communication, on est dans la mobilisation. On avance seul, ce qui n’empêche pas des piquets en front commun devant des entreprises." Ambiance…

Pas à Bruxelles

Les militants ne rejoindront pas Bruxelles non plus. "On reste sur notre territoire, et on est d’ailleurs une des seules régionales à être sur l’espace public. On n’a aucune info sur ce qui se passera à Bruxelles."

Daniel Richard espère que les employeurs, la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique) et le Gouvernement "comprendront le signal". Car "on ne maîtrisera plus rien si la colère grandit et qu’on va vers un climat insurrectionnel". Un climat qui fait suite "à une crise, la plus profonde depuis 1945". "En fait, on est même dans un empilement de crises alors qu’on connaissait déjà une succession de crises depuis 50 ans. On est dans une crise liée à l’inflation, mais même les économistes ne savent plus quoi répondre pour dire d’où elle vient (c’est un système dit “complexe”). La société est occupée à se retenir, mais on sent qu’on est au bord. On ne constate, pas exemple, pas encore la crise dans les chiffres du chômage… Mais ça viendra dès 2023 et aux printemps. Et cette crise, elle frappe aussi dans des secteurs où on ne l’attendait pas. Par exemple, ceux qui bénéficient des aides sociales sont moins impactés que ceux qui sont à la limite: la classe moyenne inférieure est dans une souffrance majeure. De nouvelles fractures sociales vont apparaître… Et le monde politique, lui, il organise une loi de la jungle", prédit-il, craignant ici encore "d’avoir tort d’avoir raison trop tôt" mais espérant, cette fois, se fourvoyer.