Le rendez-vous des passionnés de collections à Stembert

"On est un village qui a toujours été très très actif. Je suis Stembertois pure souche, j’ai toujours connu le village de Stembert avec de nombreuses activités et ça me tient fortement à cœur ", raconte Christophe Beaudon, président de l’Asbl Les Events des Leûps. "Mon grand-père était un des piliers de Stembert, sur le domaine du carnaval notamment. Quand il est décédé, ma grand-mère a pris le relais ", ajoute-t-il.

L’amour qu’il porte à son village se traduit par les différents événements qu’il souhaite maintenir avec l’Asbl dont il est président comme l’exposition Hobbies et collections qui rassemblent de nombreux amateurs venus de Stembert, de Heusy, de Dolhain, de Limbourg ou encore de Glons. "À l’époque, tout le monde se connaissait. Quand on faisait une fête ou une guindaille, y a tous les gens qui y participaient ", c’est cet esprit que l’organisateur souhaite insuffler de nouveau.

Pour participer aux festivités, rendez-vous les samedi 5 et dimanche 6 novembre prochain dès 15h le samedi.

Toutes les informations sont à retrouver sur www.latanieredesleups.be