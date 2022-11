La Vervia, une nouvelle bière mais sans gluten

Si vous passez par le Belgian Christmas Beer Festival à Verviers, vous verrez un chalet décoré en l’honneur d’une nouvelle bière: la Vervia. Et elle a la particularité d’être sans gluten, tout en ayant un hommage à la ville de Verviers dans son nom. "Le projet est né il y a plus de quatre ans, détaille Jonathan Lejeune. Ma compagne est intolérante au lactose et j’ai lancé en blaguant à l’époque: “on va faire une bière sans gluten”." Et voilà la folle aventure partie avec Bénédicte Rensonnet aux manettes. "On a travaillé avec des personnes de la région pour développer le produit. Nous avons élaboré la recette avec 50% de produits de base et 50 autres% sans gluten. Enfin, on retire le gluten restant avec un procédé spécifique. Attention, c’est une vraie bière pour tous, le travail est le même qu’une bière traditionnelle. La recette a été peaufinée chez Experiment’Ale pour se rapprocher au maximum de ce qu’on voulait. On présente donc ici une blonde qui tire à 5,2% et qui est entre une pils et une bière spéciale. Avec une amertume d’écorce d’orange. Pour le futur, on a le projet de faire d’autres sortes dans les prochains mois."