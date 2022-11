Hommage aux deux postiers tués il y a 37 ans

Ce jour-là, le fourgon blindé dans lequel ils se trouvaient fut la proie d’une attaque à l’explosif réalisée par la bande de Patrick Haemers, connu pour avoir été l’un des truands les plus recherchés de Belgique. Henriette Genet, 30 ans, était agent des postes de première classe et comptait 11 années de service. Yves Lambiet, 31 ans, était, lui, sous-percepteur principal et officiait depuis 13 ans. Pour leur rendre hommage, une minute de silence a été observée et plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la stèle commémorative. "Ce moment est aussi l’occasion de rappeler l’importance de faire perdurer ce service public", estime l’échevin Antoine Lukoki (PS).