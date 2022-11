Verviers: G.L. Créations, l’artisan aux multiples facettes

Une passion pour le travail du bois

Sa passion n’a jamais cessé. "Après le premier confinement du Covid, je me suis dit: ça y est, c’est le moment, on va y aller !" Et de là, la formidable aventure de G.L. Créations s’est lancée en juillet 2020 à titre complémentaire. "C’est quelque chose que j’aime vraiment bien faire: que ce soit la gravure ou la partie informatique. Arriver ici en bas dans l’atelier, commencer par choisir la belle planche. Parce qu’il faut savoir que chaque planche est différente, elle a son histoire. " Le bois de prédilection du graveur, c’est le chêne: "C’est un bois noble qui a beaucoup d’avantages, de dessins et qui est beau ! "

L’inspiration nocturne

Le jeune Stembertois déborde d’idées: "C’est comme ça, je réfléchis la nuit et le matin, je me lève avec une nouvelle idée ", sourit-il. Par exemple, pendant des mois, il pense à une idée pour laquelle il ne trouve pas de solutions immédiatement. Il s’endort un jour sur cette idée et le lendemain, la solution apparaît, et c’est parti.

En plus des gravures sur bois, il réalise des gravures laser sur des miroirs, de l’acier, des ardoises ou encore du contre-plaqué. Il aime tester de nouvelles choses et cherche toujours à s’adapter aux demandes des clients. C’est comme ça également que sa gamme de produits évolue, explique-t-il.

Côté technique, il a commencé par une simple scie sauteuse et a poursuivi avec un laser et une raboteuse. Au fil du temps, son atelier s’est rempli de machines plus importantes qui lui ont permis de réaliser les projets qui ne cessent de germer dans sa tête. Son inspiration lui vient principalement de son fils et sa compagne, nous confie-t-il, ou encore des différentes fêtes comme la fête des pères.